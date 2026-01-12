Root.cz  »  Legislativa a zákony  »  Cloudflare dostal od Itálie pokutu 14 milionů eur kvůli odmítnutí blokování ilegálního obsahu na 1.1.1.1

Cloudflare dostal od Itálie pokutu 14 milionů eur kvůli odmítnutí blokování ilegálního obsahu na 1.1.1.1

Jan Fikar
Dnes
13 nových názorů

Sdílet

Cloudflare logo Autor: Cloudflare

Italský komunikační úřad AGCOM nařídil společnosti Cloudflare, aby blokovala ilegální obsah na svých veřejných DNS serverech (1.1.1.1). Kontroverzní italský zákon na ochranu před pirátstvím, který vstoupil v platnost v roce 2004, umožňuje uložit pokutu až 2 % ročního obratu. Cloudflare dostal ve čtvrtek pokutu 1 %, což je 14 miliónů eur.

Zákon v současnosti blokuje 65 tisíc domén a 14 tisíc IP adres. Je namířen hlavně proti pirátství živých sportovních přenosů a vyžaduje tedy blokování do 30 minut od nahlášení. To ale ztěžuje ověřování a zvyšuje riziko blokování legálních adres.

Cloudflare říká, že takové blokování by mělo negativní vliv na rychlost jejich DNS při denním objemu 200 miliard dotazů, což AGCOM odmítl. Cloudflare zvažuje zrušit své bezplatné služby pro nadcházející Olympiádu v Itálii, dále zrušení svých služeb pro italské uživatele a stažení svých serverů z Itálie. AGCOM nyní obrátí svoji pozornost na Google a OpenDNS.

(Zdroj: arstechnica, slashdot)

Vstoupit do diskuse (13 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Témata:

Dále u nás najdete

Finanční limity, které se od letoška mění

Změny a novinky od roku 2026 v kostce

eGovernment 2025: eDoklady a digitalizace „pod Babišem“

Deepfake videa: Kde končí kreativita a začíná manipulace?

České čipy v roce 2025: Špičkový čip z Prahy jde do výroby

Jak se liší příjmy v Rakousku?

Přinášíme 10 zajímavých příběhů podnikatelů za rok 2025

Výhled datových center pro rok 2026: pět klíčových trendů

Pracovní úrazy v roce 2026 podle nových pravidel

Vojta Roček (Presto Ventures): Chaos je nový normál

Vánoční žně skončily. Právě teď je čas na pořádný věrnostní program

Daň z nemovitých věcí

Cesta ohňostrojů: Od zahánění zlých duchů až k dronům

Pro hraní v 5K rozlišení vám stačí stomegová linka

Cestovní náhrady a náhrada nákladů při práci z domova

Jak jsme se „nechali podvést“ a útočníkům zrušili web

Chystá se právo na opravu. Co nám přinese v praxi?

Euforie z AI naráží na tvrdou realitu kybernetických hrozeb

Daně 2026: Výhody pro startupy, družstevníky či majitele akcií

Startupy loni inkasovaly 13,5 miliard, většinu tři největší

ŠkOLENÍ: Naučte se používat Kubernetes na našem dvoudenním online školení
TO CHCI