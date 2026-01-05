Curl zakazuje ve svém kódu funkci strcpy(), použije vlastní bezpečnější náhradu

Daniel Stenberg napsal blogový příspěvek o rozhodnutí zakázat používání funkce
strcpy() ve zdrojovém kódu projektu Curl. Hlavním problémem při používání funkce strcpy je, že při jeho použití nespecifikujeme délku cílového zásobníku ani zdrojového řetězce. To není problém, pokud má nad obojím programátor kontrolu a předem vše správně ošetří.
Kód projektu Curl ale funguje již desítky let a je udržován, opravován, vylepšován a zdokonalován mnoha různými autory s odlišným myšlením a přístupem. Kontroly a volání funkce se tak mohou postupně v kódu vzdalovat a mezi ně se dostávají další a další akce. Roste tím riziko, že se mezi kontrolami a použitím potenciálně rizikové funkce stane něco, co zruší jednu z kontrol nebo změní podmínky.
Aby vývojáři zajistili, že kontroly velikosti nelze oddělit od samotné funkce kopírující data, zavedli funkci nahrazení řetězce, která jako argumenty přijímá cílový zásobník, cílovou velikost, zdrojový zásobník a délku zdrojového řetězce. Operace se provede pouze v případě, že je možné provést kopírování a že se do cíle vejde také nulový terminátor.
Výsledkem je náhradní funkce
curlx_strcopy() využívající
memcpy(). Bylo tak možné zcela zakázat použití původního
strcpy() ve zdrojovém kódu projektu Curl. Podobně to vývojáři udělali už dříve u funkce
strncpy().
Použití této funkce je o něco pracnější a složitější než strcpy, protože vyžaduje více informací, ale věříme, že výhody tohoto přístupu za to stojí, píše Stenberg.