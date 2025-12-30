D7VK 1.1 je tu, přináší i experimentální podporu Direct3D 6

Překladová vrstva D7VK, nejčerstvější z projektů přinášejících podporu jednotlivých verzí Direct3D API skrze Vulkan API na Linuxu, vydává verzi 1.1. Ta přináší obligátní várku oprav (např. pro hry Gothic a Gothic 2), které vzešly z nedávno vydané verze D7VK 1.0. Více ale potěší či také překvapí věc druhá.
Nová verze D7VK obsahuje i experimentální implementaci podpory ještě starší verze, konkrétně Direct3D 6. Hlavní vývojář D7VK při pohledu na dokumentaci šestkové verze shledal, že implementace nebude náročná, a tak vedle primárního cíle Direct3D 7 přidává i tuto věc. Čistě teoreticky pak už zbývá prakticky jen Direct3D 5, protože to byla první významná verze Direct3D, která se začala používat opravdu masově.
Tak či onak, jde o hezký vánoční dárek.