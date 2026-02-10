Root.cz  »  Hry  »  D7VK 1.3, po Direct3D 7 a 6 také podpora verze 5

D7VK 1.3, po Direct3D 7 a 6 také podpora verze 5

David Ježek
Dnes
Fallout 4 přes Steam Proton / Vulkan na Mageia / GNOME / Wayland Autor: David Ježek, podle licence: CC BY-SA 4.0
Fallout 4 přes Steam Proton / Vulkan na Mageia / GNOME / Wayland

Nová verze D7VK, překladové vrstvy mezi staršími verzemi API Direct3D a API Vulkan, je na světě. Projekt, který primárně cílil na verze Direct 3D, jejichž podporu neimplementovaly dřívější nástroje, postupně posouvá hranice možné. Po Direct3D 7 a nedávno implementované verze 6 (v rámci D7VK 1.1 jako experimentální funkcionalita) tak přidává i podporu prvních titulů, které vzniky ještě pro Direct3D 5.

Z funkčních her jsou jmenovány například Carmageddon II: Carpocalypse Now, Tomb Raider II, Mortal Kombat 4, NICE 2, Nightmare Creatures, Deathtrap Dungeon, Lands of Lore III a další. Jinak vedle pětkové verze nové vydání D7VK přináší i volitelnou podporu emulace full-screen anti-aliasing (FSAA), vylepšené logování a různé opravy.

Doplňme, že Direct 3D je API, které bylo součástí vydání DirectX 5.0 v roce 1997. Další předchozí verzí, kam může teoreticky jít projekt zpět, je Direct3D 2.0 a 3.0, obě krátce po sobě v roce 1996. Vzpomeňme též, že rozhraní DirectX se zrodilo s Windows 95 a navázalo na předchozí implementace technologií pro (mimo jiné) běh her na Windows 3.x, tedy věci jako Win32s a WinG. 

Microsoft posléze zainvestoval do variace na legendární 3D kosmickou střílečku Terminal Velocity pro MS DOS, jejíž Windows 95 variace byla pojmenována Fury 3. Na ní již navázal další titul, Hellbender, který byl společně se závodní hrou Monster Truck Madness jedním z úplně prvních herních titulů podporujících pro Direct 3D. To se psal právě rok 1996.

