Root.cz  »  Hry  »  D7VK 1.4 přidává podporu dalších her, opravuje rendering s DDraw

D7VK 1.4 přidává podporu dalších her, opravuje rendering s DDraw

David Ježek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Vulkan Autor: Depositphotos, Vulkan

Projekt D7VK sloužící jako překladová vrstva mezi starými verzemi Direct3D a API Vulkan, nyní zahrnuje jako podporu pro Direct3D 7, tak vyvíjenou podporu pro Direct3D 6 a dokonce už i Direct3D 5 (jakkoli zatím spíše experimentální). Nová verze 1.4 pak nyní přidává další nové hry, tedy vlastně staré, na seznam podporovaných.

Z technických věcí přibyla podpora pro depth write-back, color key transparency (ukázka v oznámení nové verze na Githubu projektu), sjednocení interoperability pro staré DDraw a některé další opravy.

Z první jmenované věci benefitují hry jako Arx Fatalis, Messiah, Darkstone, Divine Divinity, Mortal Kombat 4, z druhé pak Plants vs Zombies a případné další od stejného studia, dále oak s úpravami v podpoře DDraw souvisí spravení renderingu pro Star Wars Episode I: Racer. Dále již nebude při spuštění padat hra V-Rally 2 Expert Edition a některé staré tituly typu Revenant, Powerslide, Slave Zero. Pracuje se na řešení padání GTA 2 při návratu do menu hry.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

Dále u nás najdete

Pálení žáhy zhoršuje nevhodná večeře. Vadí přejídání i kafe

Začínající podnikatel: Základní pojmy z účetnictví

OSVČ senioři letos v přehledech uplatní slevu na pojistném

Petr Šmíd: Když startupy rostou, české fondy je opouštějí

JMHZ a změny v daních z příjmů v roce 2026 a 2027

Windows budou důkladněji chráněny před AI agenty

Malware, ransomware a další online hrozby: Jak se liší?

Příspěvek na produkty spoření na stáří a daň z příjmů

Notepad++ opravil chybu zneužívanou k šíření malware

Počet nových pracovních míst prudce klesá

MeshCore je bezdrátová síť nejen pro mimořádné události

Agentické nakupování mění pravidla e-commerce

Kdo se bude moct vyhnout EET a co bude muset splnit?

V čem se EET 2.0 liší od EET 1.0? Přinášíme velké srovnání

Kdy a jak podat přiznání, aby vám přeplatek vrátili co nejdřív?

Nový model OpenAI kóduje 15krát rychleji než jeho předchůdce

Zahrávají si ČEZ či E.ON s čínským ohněm?

Sailfish OS na Sony Xperia 10 III: seznámení a instalace

Lidl Outlet opustil Olomouc a zamířil na sever Moravy

Začínající podnikatel: Základní termíny a marketing

ŠkOLENÍ: Jak bezpečně spravovat a provozovat linuxové servery?
TO CHCI