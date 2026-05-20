Dalším sponzorem LVFS / Fwupd je Hewlett-Packard

David Ježek
Dnes
Autor: David Ježek, podle licence: CC BY-SA 4.0
Sotva pár dnů po oznámení sponzoringu projektu LVFS a nástroje Fwupd ze strany společností Dell a Lenovo se na seznam sponzorů dostává i HP. Volí přitom také úroveň 100 tisíc USD ročně a víc (premiere sponsor).

Volání open-source projektu po větším sponzoringu ze strany OEM a ODM výrobců, jejichž produktům LVFS / Fwupd umožňuje aktualizace firmwarů na platformě Linux, tak vyslyší stále větší množství subjektů, včetně těchto největších jako HP, jež užívá podpory produktů jako ZBook Ultra G1a či Z6 G5. Informuje šéf projektu LVFS Richard Hughes z Red Hatu.

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

