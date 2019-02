 »   »  Debian Buster na Raspberry Pi umí bezdrát a funguje i na starších deskách

Petr Krčmář

Gunnar Wolf před dvěma měsíci zveřejnil informaci o tom, že pracuje na (zatím) neoficiálním portu Debianu pro Raspberry Pi. Ve svém projektu pokračuje a zveřejnil další novinky. Začal připravovat novou verzi obrazu pro připravovaný Debian Buster (současný testing). Přidal se k němu Romain Perier a provedli potřebné úpravy jádra, které umožnily zprovoznění bezdrátové části Raspberry Pi.

Sestavili obrazy také z balíčků pro architekturu armel místo původního armhf a zdá se, že to šlo poměrně hladce. Po důkladném otestování by tedy měly být k dispozici dvě varianty obrazů: pro novější 64bitová Raspberry a také pro modely s procesory ARMv6 včetně varianty Zero. Další detaily naleznete na wiki Debianu.