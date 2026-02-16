Root.cz  »  Legislativa a zákony  »  Debian má nový tým pro ochranu dat

Debian má nový tým pro ochranu dat

Petr Krčmář
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Debian 13 logo wallpaper Autor: Debian

Andreas Tille jako vedoucí projektu Debian oznámil složení nového týmu, který se bude zabývat ochranou dat a osobních údajů. V lednu ukončil svou činnost předchozí tým a projekt od té doby hledal nové dobrovolníky, kteří by se této role ujali. Proto jsem velmi rád, že mohu oznámit, že se přihlásili noví dobrovolníci, díky čemuž můžeme obnovit tým Debian Data Protection s novým složením, napsal Tille.

Jako nové členy týmu jmenoval Aigarse Mahinovse, Andrewa M.A. Catera, Barta Martense, Emmanuela Ariase, Gunnara Wolfa, Kirana S. Kunjumona a Salva Tomaselliho. Tým zajišťuje centrální koordinaci a poradenskou činnost v oblasti zpracování a uchovávání dat Debianu, vyřizování žádostí o vymazání a dalších záležitostí.

Debian je rozsáhlý a komplexní projekt, zejména při pohledu zvenčí. Služby v rámci infrastruktury debian.org jsou často provozovány různými členy projektu, přičemž neexistuje jednotný způsob, jak je kontaktovat. Tým Debian Data Protection proto zajišťuje centrální koordinaci a poradenství s cílem podporovat tuto práci. Pomáhá zajistit, aby nakládání s osobními údaji byla věnována náležitá péče.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Dále u nás najdete

Hackeři útočí přes e-mail, prahnou po přihlašovacích údajích

Obětmi růstu cen komponent jsou už i mobily

Samsung Care+ v Česku nabídne opravy bez omezení

Začínající podnikatel: Základní pojmy z e-commerce

MPSV chystá podporu pro lidi pečující o nemocné blízké

První dítě dostalo lék, který odloží nástup cukrovky o několik let

Hemoroidy zhoršuje vysedávání s mobilem na záchodě

Prima v tichosti zpřísnila podmínky přetáčení reklam

Temu a Shein čeká pád. Češi budou muset u zásilek platit i clo

Fialova vláda krátila připomínková řízení, Nový kabinet je přeskakuje

Ke kuplířství nedocházelo, říká obžalovaný z kauzy Sex.cz

Windows budou důkladněji chráněny před AI agenty

Problémy s lymfou trápí spíš ženy, projevuje se otoky

Microsoft má za sebou úspěšný kvartál, investoři jsou ale nervózní

OSVČ senioři letos v přehledech uplatní slevu na pojistném

Od vize k výsledkům: Pět pater, která vám srovnají priority

Privátní značky se někdy nevyplatí. Nejvíce se dá ušetřit na drogerii

Mecha Comet: modulární kapesní počítač s výměnnými prvky

Bitcoin snadno koupíte i bez záznamu. Poradíme jak

Weby v ČR mají být přístupné pro lidi s omezením

ŠkOLENÍ: Jak bezpečně spravovat a provozovat linuxové servery?
TO CHCI