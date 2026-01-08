Debian hledá dobrovolníky po rezignaci týmu pro ochranu dat

Debian hledá dobrovolníky se zájmem o ochranu soukromí, aby obnovil svůj tým pro ochranu dat poté, co všichni členové odstoupili a odpovědnost byla dočasně převedena na vedoucího projektu. Andreas Tille, vedoucí projektu Debian, to oznámil v e-mailové konferenci.
Projekt naléhavě hledá nové dobrovolníky pro obnovení svého týmu pro ochranu dat poté, co všichni současní členové odstoupili, čímž projekt zůstal bez specializované skupiny, která by se zabývala otázkami ochrany soukromí a dat.
Navzdory konstruktivní diskusi na letošní konferenci Debconf se nikdo nepřihlásil do týmu pro ochranu dat a stávající členové týmu všichni rezignovali. To znamená, že v současné době jsou všechny dotazy týkající se ochrany dat směřovány na DPL, který má již tak příliš mnoho práce, vysvětlil Andreas Tille.
Debian proto nyní vyzývá přispěvatele se zájmem o ochranu soukromí a osobních údajů, aby se zapojili. Od potenciálních dobrovolníků se očekává, že budou pomáhat s údržbou a vylepšováním stávající politiky ochrany soukromí a budou spolupracovat s týmy Debianu, které zpracovávají osobní údaje, s cílem zlepšit pracovní postupy pro vyřizování žádostí o ochranu údajů.
Předchozí tým odstoupil hlavně kvůli nedostatku kapacit a nadšení pro další práci, nikoli kvůli konkrétním problémům. Člen týmu musí být stávajícím vývojářem Debianu, ale není vyžadována přítomnost na konkrétním místě a v případě potřeby je k dispozici určitá podpora při předávání práce novému týmu.
Projekt zdůrazňuje, že obnovení funkčního týmu pro ochranu údajů je naléhavé, a to jak z důvodu splnění zákonných povinností, tak z důvodu zajištění včasného a udržitelného vyřizování dotazů týkajících se ochrany soukromí.