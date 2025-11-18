Díky Rustu klesl počet paměťových zranitelností v Androidu poprvé pod 20 %

Společnost Google oznámila, že díky pokračujícímu rozšiřování programovacího jazyka Rust v systému Android klesl počet zranitelností paměti poprvé pod 20 % z celkového počtu zranitelností objevených v roce 2025.
Přijali jsme Rust kvůli jeho bezpečnosti a zaznamenali jsme tisíckrát nižší hustotu zranitelnosti paměti ve srovnání s kódem Androidu v jazycích C a C++, vysvětlují zástupci Googlu.
V současné době se tedy jen zhruba pětina chyb týká práce s pamětí. Přitom před pouhými pěti lety se paměti týkala naprostá většina chyb, statistiky uvádějí až 70 %. Během tří let hodnota klesla ke 30 % a nyní se pohybuje mírně pod 20 %.
Vývojáři totiž čím dál více kódu vytvářejí v Rustu. Začali s tím v roce 2020, kdy byla drtivá většina kódu vytvořena v C++. Poměr se ale postupně obracel a za první tři kvartály roku 2025 už bylo do Androidu poprvé přidáno více kódu v Rustu než v C++.
Jazyky C a C++ budou i nadále existovat a bezpečnostní mechanismy softwaru i hardwaru zůstanou klíčové pro vícevrstvou obranu. Přechod na Rust představuje odlišný přístup, při kterém je bezpečnější cesta zároveň prokazatelně efektivnější.
Místo toho, abychom postupovali rychle a pak opravovali vzniklé problémy, můžeme postupovat rychleji a zároveň věci opravovat, uzavírají vývojáři Googlu.