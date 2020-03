 »   »  Dobrovolníci pomáhají školám se zavádění online výuky

Redakce

Po zprovoznění webu MZČR se experti z Česko.Digital vrhli na pomoc v oblasti školství a pomáhají školám se zavedením online výuky. Přes víkend se jich k projektu přihlásilo 221. Dobrovolníci jsou připraveni pomoci s technickým nastavením systému vzdálené výuky. Zároveň počítají s tím, že podpoří jednotlivé učitele, kteří si dosud s technologiemi nerozuměli. Pokud škola už nějaký systém pro virtuální třídy využívá, pomůžou dobrovolní ajťáci se zaškolením.

„Vše se přizpůsobuje aktuálním potřebám pedagogů. Dobrovolníci jsou také připraveni podpořit učitele bez zkušeností s online výukou i metodicky. Někteří jsou přímo vzdělaní v oboru, ostatní mají k dispozici řadu praxí ověřených zdrojů,“ říká koordinátorka projektu Eva Pavlíková z Česko.Digital.

Iniciativa reaguje na to, že je jen velmi malé procento učitelů, kteří své žáky umějí vzdělávat na dálku. „Distanční výuka pomocí online nástrojů umožňuje učitelům dosáhnout ke svým žákům, ať jsou kdekoliv. Samozřejmě jsou v cestě překážky od počítačové vybavenosti škol i žáků po neznalost nástrojů a postupů. V čase, kdy jsou školy na příští přinejmenším měsíc zavřené, chceme školám pomoci tuto dlouho nevyslyšenou výzvu překonat. Upřímně řečeno doufáme, že si školy novou znalost virtuální výuky odnesou i do časů, kdy budou školy zase otevřené. Je to běžná praxe, kterou ve světě aplikují desetitisíce škol,“ doplňuje zakladatel Česko.Digital Jakub Nešetřil.

Celý projekt vznikl ve spolupráci s řadou partnerů, kteří dodávají nejen expertní dobrovolníky ze svých řad, ale i technologie. Společně s Česko.Digital na projektu pracuje dobrovolnická tech komunita GUG.cz, American Academy, GEG ČR, Google ČR, Microsoft ČR, Microsoft Studentské Trenérské Centrum a komunita Microsoft Innovative Educator Experts.

„Projekt probíhá s velkým nadšením, rychle a flexibilně. S rozpohybováním spolupráce nám velmi pomohla dobrovolnická komunita GUG.cz, které za mě patří dík. Následně se projekt rozjel naplno,“ popisuje Eva Pavlíková. „V pátek byl projekt oficiálně zahájen, přes víkend se podařilo propojit všechny partnery, kteří se na sebe skvěle naladili, vytvořit systém na propojování dobrovolníků a škol, postup pro oslovování škol a získat podporu několika set dobrovolníků,“ doplňuje.

Jak se přihlásit: stačí vyplnit jednoduchý formulář a dobrovolník se ozve během 48 hodin, máme zkušenosti i s reakcí do hodiny. Více informací najdete na www.ucimeonline.cz.