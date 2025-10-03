Root.cz  »  Bastlírna  »  Dražší paměti DDR4 zdražují Raspberry Pi

Dražší paměti DDR4 zdražují Raspberry Pi

Jan Fikar
Dnes
Compute Module 5 Autor: Raspberry Pi

Nedostatek pamětí DDR4 na trhu v posledních měsících zvýšil jejich cenu, což se promítlo do ceny některých Raspberry Pi. Compute module CM4 a CM5 jsou dražší o 5 a 10 dolarů pro verzi se 4 a 8 GB RAM. Raspberry Pi 500 (8 GB RAM) je dražší o 10 dolarů.

U minulý týden uvedeného Raspberry Pi 500+ (16 GB RAM) zůstává cena stejná. Cena DDR4 již byla zahrnuta do původní ceny. U klasických SBC Raspberry Pi 4 a 5 s 4 – 16 GB RAM se cena nemění. Raspberry Pi 3B+ (1 GB RAM) je dražší o 5 dolarů a CM 3 je levnější o 5 dolarů, což v tomto případě není způsobenou cenou pamětí, ale celkovými náklady na výrobu.

(zdroj: cnx-software)

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

