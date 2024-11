Dvě hry zdarma na Steamu a GOG.com

Autor: MPS Labs

Na serveru Steam je možné získat zdarma hru UNLOVED z roku 2016. Jde o střílečku, původně o mod k Doom 2, nyní samostatná hra založená na Unreal Engine 4. Hra je dostupná jen pro Windows, ale podle všeho dobře funguje v Linuxu. Akce potrvá jen dnes do 18 hodin našeho času.





Na serveru GOG.com je zdarma hra Return of the Phantom z roku 1993. Jde o klikací adventuru s detektivním tématem inspirovaným Fantomem opery. Hra je dostupná bez DRM jen pro Windows. Zatím není známo, jak se hra chová v Linuxu. Zde akce potrvá do neděle 3. listopadu do 14 hodin našeho času.

(zdroj: gamingonlinux)

