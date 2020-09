Eric S. Raymond si myslí, že Windows přejdou na linuxové jádro

Eric S. Raymond, známá osobnost open source, v pátek na svém blogu napsal o poslední fázi „války operačních systémů“ na desktopech. Před 4 roky vznikl WSL (Windows Subsystem for Linux) ve Windows 10 a příští měsíc Microsoft vydá Edge pro Linux. Navíc většina zisků Microsoftu nyní plyne z Azure, operační systém Windows 10 se v budoucnu stane spíše přítěží.

Proto se Eric domnívá, že by v budoucnu mohly být Windows založeny na linuxovém jádře. Kompatibilitu by zajišťovalo Wine/Proton a některé nástroje (třeba zmíněný Edge) by byly nativní linuxové aplikace.

(zdroj: slashdot)