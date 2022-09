EU chce opravitelné telefony s aktualizacemi 5 let od ukončení prodejů

Autor: Depositphotos

Legislativci Evropské unie připravují nová pravidla řešící opravitelnost chytrých telefonů a tabletů ve snaze redukovat množství e-odpadu, který tento segment produkuje.

Výrobci by dle nařízení (bude-li schváleno, viz detaily na webu Evropské komise) měli udržovat dostupnost minimálně 15 typů náhradních dílů pro daný přístroj, a to minimálně 5 let od jeho uvedení na evropský trh. Během té doby by pak zákazníci měli přístup k náhradním dílům pro dílčí opravy, například displejů, nabíječek, zadních krytů, slotů na SIM a µSD karty atd.





Nařízení se též zabývá životností akumulátorů. Ty by měly po 500 cyklech nabíjení poskytovat minimálně 83 % své původní kapacity. Přístroje také ponesou štítky s detailnějšími popisky o životnosti akumulátoru, resp. rating odolnosti vůči pádu a vodě.

Cílem je již zmíněná redukce e-odpadu, kterého segmentu chytrých telefonů a tabletů produkuje obrovské množství. Evropská komise v rámci příprav této směrnice spočítala, že pokud bude prodlouženo používání mobilních telefonů na 5 let, půjde z hlediska emisí o zhruba stejnou úsporu, jakou by bylo odstranění 5 miliónů aut ze silnic.

Návrh dále uvádí, že budou-li takto telefony a tablety učinění lépe recyklovatelnými a opravitelnými, sníží se energetická spotřeba s nimi související zhruba o třetinu. Výrobci telefonů reagují například konstatováním, že nutnost držet náhradní díly povede nezřídka k jejich zbytečné výrobě, což zvýší spotřebu plastů, nemluvě o nutnosti skladování a případné následné likvidace těchto náhradních dílů.

Dodejme ještě, že toto nařízení by mělo logicky dopad i na softwarovou stránku věci, kdy dnes typický telefon s Androidem mívá podporu aktualizací OS maximálně 5 let, nezřídka pak na daný model výrobce ani žádnou aktualizaci nevydá (přicházejí jen aktualizace aplikací). Komise zde totiž navrhuje, aby výrobci měli povinnost poskytovat bezpečnostní aktualizace po dobu 5 let a poskytování aktualizací funkcionality po dobu 3 let od ukončení prodejů daného modelu.