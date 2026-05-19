Firefox 151 s API Document Picture-in-Picture a vylepšením anonymního režimu

David Ježek
Dnes
Firefox logo

Další nový Firefox je na světě a s ním přichází do webového prohlížeče od Mozilly podpora API Document Picture-in-Picture (vycházíme opět zatím z popisu beta verze). Na Androidu pak třeba lze gestem „svislého přejetí po displeji“ vyvolat přehled panelů prohlížeče.

Privátní mód prohlížení nyní má novou vlastnosti, kdy umožňuje uživatelům okamžitě smazat všechna data v daném privátním sezení, bez nutnosti zavřít celý prohlížeč. Režim rozšířené ochrany proti sledování dostal silnější ochranu proti fingerprintingu uživatele. K dispozici jsou lokální zálohy profilu uživatele pro macOS i Linux, s podporou jejich obnovy skrze všechny platformy.

V prohlížeči PDF lze nově sloučit více PDF do jednoho. Přibyla sekce nastavení AI v Android verzi. Geolokace na Windows nyní respektuje systémové nastavení. Nechybí řada vylepšení pro vývojáře a již zmíněné Document Picture-in-Picture API či nové Fullscreen Keyboard Lock API obsahující volitelný argument requestFullscreen umožňující nastavit, že klávesa Esc nezpůsobí opuštění celoobrazovkového režimu.

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

