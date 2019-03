 »   »  Flickr zavádí in memoriam účty

David Ježek

V posledních měsících se na Flickru děje hodně věcí. Nejprve přišlo oznámení, že bezplatné účty budou limitovány na 1000 fotek a vše nad tento limit bude smazáno. Poté jsme se dozvěděli, že tento limit se nebude týkat public domain fotek, resp. Creative Commons. Flickr ale, aby neználkům zabránil v hromadném přelicencování všech svých fotek pod licencí CC, zarazil možnost hromadné úpravy parametrů fotek.

Kromě toho nově zavádí možnost účet zesnulé osoby převést na tzv in memoriam účet. Bez ohledu na to, že (případně) za zesnulou osobu nebude nikdo dále platit její Pro účet, budou její data nadále dostupná bez omezení. Nyní Flick žádá, aby uživatelé pomohli identifikovat účty již zesnulých osob, které by pod in memoriam měly být přesunuty.