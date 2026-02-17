Gentoo migruje na Codeberg, chce opustit GitHub kvůli neochotě trénovat Copilota

Projekt Gentoo Linux loni oznámil plány přesunout hosting svého kódu z GitHubu na Codeberg. Důvodem pro odchod z GitHubu bylo trénování nástroje Copilot na repozitářích na GitHubu. Nyní dochází k realizaci migračního plánu, hlavní část projektu Gentoo už je na Codebergu a přijímá pull requesty.
Gentoo dnes oznámilo, že je nyní přítomno na Codebergu a přijímá tam příspěvky. Zatím je na Codebergu hostováno úložiště ebuildů, ale nakonec budou migrována všechna úložiště z GitHubu.
Tato zrcadla slouží pro pohodlí přispěvatelů a usnadnění přispívání. Budeme i nadále provozovat své vlastní repozitáře, uvádějí vývojáři. Hlavní repozitář najdete na gitweb.gentoo.org, zmíněné repozitáře na GitHubu a Codebergu slouží jen k jednoduššímu přístupu uživatelů.
Gentoo se chce postupně repozitářů na GitHubu úplně zbavit a přejít na Codeberg, zatím jsou ale repozitáře dostupné na obou místech. Codeberg je web založený na Forgejo, spravovaný specializovanou neziskovou organizací se sídlem v německém Berlíně.