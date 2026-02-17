Root.cz  »  Linux  »  Gentoo migruje na Codeberg, chce opustit GitHub kvůli neochotě trénovat Copilota

Gentoo migruje na Codeberg, chce opustit GitHub kvůli neochotě trénovat Copilota

Petr Krčmář
Dnes
12 nových názorů

Sdílet

Gentoo Autor: Gentoo

Projekt Gentoo Linux loni oznámil plány přesunout hosting svého kódu z GitHubu na Codeberg. Důvodem pro odchod z GitHubu bylo trénování nástroje Copilot na repozitářích na GitHubu. Nyní dochází k realizaci migračního plánu, hlavní část projektu Gentoo už je na Codebergu a přijímá pull requesty.

Gentoo dnes oznámilo, že je nyní přítomno na Codebergu a přijímá tam příspěvky. Zatím je na Codebergu hostováno úložiště ebuildů, ale nakonec budou migrována všechna úložiště z GitHubu. Tato zrcadla slouží pro pohodlí přispěvatelů a usnadnění přispívání. Budeme i nadále provozovat své vlastní repozitáře, uvádějí vývojáři. Hlavní repozitář najdete na gitweb.gentoo.org, zmíněné repozitáře na GitHubu a Codebergu slouží jen k jednoduššímu přístupu uživatelů.

Gentoo se chce postupně repozitářů na GitHubu úplně zbavit a přejít na Codeberg, zatím jsou ale repozitáře dostupné na obou místech. Codeberg je web založený na Forgejo, spravovaný specializovanou neziskovou organizací se sídlem v německém Berlíně.

Vstoupit do diskuse (12 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Dále u nás najdete

Od vize k výsledkům: Pět pater, která vám srovnají priority

Drony ve Stockholmu budou zachraňovat životy

Nehoda může přinést stovky tisíc nebo i rentu

Daňové přiznání 2026: Termíny, novinky a změny

Microsoft má za sebou úspěšný kvartál, investoři jsou ale nervózní

Registrační značku si budete moci nechat doručit do výdejního boxu

Korekce bitcoinu snížila počet milionářů o téměř 12 tisíc

Ke kuplířství nedocházelo, říká obžalovaný z kauzy Sex.cz

Nová PID Lítačka: jak bude vypadat?

Divný hrnec, záhadný projektor. Tipněte si, na co se používaly

Máme tu propast mezi složitostí cloudu a odolností. Co s tím?

Privátní značky se někdy nevyplatí. Nejvíce se dá ušetřit na drogerii

Digitální squatting je na vzestupu, podvodníci cílí na velké značky

Špionáž v Googlu a phishing na Signalu

Bitcoin snadno koupíte i bez záznamu. Poradíme jak

Apple opravil bezpečnostní chybu, která byla v iOS od verze 1.0

Windows budou důkladněji chráněny před AI agenty

Jak porodnice pomáhají, když dítě zemře?

17 nejčastějších podvodů na WhatsAppu: kompletní průvodce

Bitcoinová burza omylem rozdala 40 miliard dolarů

ŠkOLENÍ: Jak bezpečně spravovat a provozovat linuxové servery?
TO CHCI