GitLab oznámil velké propouštění a restrukturalizaci kvůli AI

Bill Staples, výkonný ředitel společnosti GitLab, oznámil velké změny ve struktuře firmy, které jsou důsledkem současné éry zapojení velkých jazykových modelů.
Éra agentických technologií přináší společnosti GitLab největší příležitost v celé naší historii a my přijímáme strukturální a strategická rozhodnutí, abychom ji dokázali využít, píše na úvod Staples.
Softwarová společnost, která v lednu zaměstnávala 2 580 lidí, v pondělí oznámila, že provádí restrukturalizaci s cílem přizpůsobit se „éře agentů“, a plánuje do 1. června propustit neurčený počet zaměstnanců. Staples mluví o uzavření třetiny poboček po celém světě, zeštíhlení organizace a zjednodušení struktury, včetně odstranění několika vrstev menežmentu.
Do interních procesů GitLabu budou ve velké míře integrováni AI agenti, aby automatizovali kontroly, schvalování a předávání úkolů a tím nám pomohli zrychlit práci. Tomuto procesu také firma přizpůsobí budoucí pracovní pozice. Konkrétní detaily budou zveřejněny ve finanční zprávě na začátku června. Většina ušetřených prostředků by prý měla být reinvestována do urychlení pokroku v rámci konkrétních růstových a technologických iniciativ.
Bill Staples dále píše, že předpokládá rostoucí poptávku po softwaru, který ale budou v budoucnu programovat stroje. Stále tu prý ale zůstane část práce pro vývojáře, kteří se budou zabývat návrhem systémů, distribuovanými systémy, analýzou příčin selhání, bezpečným začleňováním nových funkcí do kritických systémů a rozhodováním v nejistých situacích.
(Upozornil Ondřej Caletka.)