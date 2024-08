Glibc se připravuje na getrandom() ve vDSO

Autor: Depositphotos

Jason Donenfeld (vývojář WireGuardu) spolu s Adhemerval Zanellou (Linaro, patrně dělá na arm64) pracují již nějakou dobu na getrandom() ve vDSO, což má přinést rychlá a bezpečná náhodná čísla z jádra do user-space. Jelikož jejich kód byl nedávno přijat do jádra 6.11, pracují nyní na implementaci v Glibc.





Jason poslal ve středu do Glibc základní implementaci, která zatím není optimalizovaná. Je nyní jen pro x86_64, stejně jako implementace v jádře. Na arm64 pracuje Adhemerval a nemělo by to dlouho trvat.

(zdroj: phoronix)