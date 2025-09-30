GNU Linux-libre 6.17 nejen s upraveným ovladačem Intel IPU7

Projekt GNU vydal „odvšivenou“ verzi čerstvého jádra Linux 6.17. Na světě tak je GNU Linux-libre 6.17-gnu přinášející některé úpravy, na poli řešení binárních blobů. Nově jde například o ovladač Intel IPU7 pro webové kamerky posledních generací strojů Intel, například Lunar Lake či výhledově Panther Lake. Tvůrci zde provedli čistku v
devicetree souborech.
Dále jsou zmiňováni obvyklí podezřelí jako
amdgpu,
prueth,
iwlwifi,
btusb,
pci mhi host,
adreno a6xx,
nova-core a Intel AVS. Naopak mizí ovladač QLogic infiniband. Doplňme, že „deblobovací“ skript je dostupný na stejném místě jako upravené linuxové jádro pro jednotlivé architektury.