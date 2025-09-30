Root.cz  »  Linux  »  GNU Linux-libre 6.17 nejen s upraveným ovladačem Intel IPU7

GNU Linux-libre 6.17 nejen s upraveným ovladačem Intel IPU7

David Ježek
Dnes
Tux Linux Autor: Larry Ewing, podle licence: CC BY-SA 4.0

Projekt GNU vydal „odvšivenou“ verzi čerstvého jádra Linux 6.17. Na světě tak je GNU Linux-libre 6.17-gnu přinášející některé úpravy, na poli řešení binárních blobů. Nově jde například o ovladač Intel IPU7 pro webové kamerky posledních generací strojů Intel, například Lunar Lake či výhledově Panther Lake. Tvůrci zde provedli čistku v devicetree  souborech.

Dále jsou zmiňováni obvyklí podezřelí jako amdgpu, prueth, iwlwifi, btusb, pci mhi host, adreno a6xx, nova-core a Intel AVS. Naopak mizí ovladač QLogic infiniband. Doplňme, že „deblobovací“ skript je dostupný na stejném místě jako upravené linuxové jádro pro jednotlivé architektury.

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

