Go portován pro procesor Apple M1

Google přidal do svého jazyka Go podporu pro Apple M1. Kód přeložený s nastavením „darwin/arm64“ běží přibližně dvakrát rychleji než v překladu přes vrstvu Rosetta 2. V produkční verzi bude Apple Silicon podporován od verze Go 1.16, která vyjde v únoru.

Port vychází z verze Go pro iOS, která je k dispozici pro ARM64 již několik let. Verze pro ARM32 byla nedávno na macOS opuštěna, na rozdíl od Windows, kde naopak „windows/arm“, původně pro Windows IoT na zařízeních jako Raspberry Pi, zůstává jedinou nativní volbou i na plné verzi Windows pro ARM64 (např. na Surface Pro X).