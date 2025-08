Po útoku konzervativní skupiny na NSFW (not safe for work) obsah na Steamu a na Itch.io rozdává GOG.com v rámci protikampaně Freedom To Buy zdarma Postal 2 a dalších 12 NSFW her, některé s podporou běhu na Linuxu.





Akce trvá do pondělí 4. srpna 1:59 v noci našeho času. Seznam her a další podrobnosti najdete na Freedomtobuy.games a v tiskové zprávě. Hry získáte právě na Freedomtobuy.games po stisku tlačítka Claim the games. Dostanete kupón, který přidá hry na váš účet v GOG.com.