Google má ovládání přes příkazovou řádku pro Gmail, kalendář, Drive a další

Minulý týden bylo představeno Google Workspace CLI pro ovládání přes příkazovou řádku všech Workspace produktů Google jak jsou Gmail, kalendář, Drive, Docs a další. Samozřejmě nejde o snahu zalíbit se starým mohykánům, kteří vše ovládají z příkazové řádky. Jde o jednodušší integraci pro agenty AI, jako třeba OpenClaw. Zde je však na místě opatrnost.
Jde o open source s licencí Apache 2.0 a zdrojové kódy jsou na GitHubu. Google Workspace CLI je napsán v Rustu a používá Node.js. Ačkoli jeho autorem je Google, produkt nemá žádnou oficiální podporu Google.
(zdroj: arstechnica)