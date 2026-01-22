Root.cz  »  WWW  »  GravIT: jednoduchý CMS napsaný ve FastAPI

GravIT: jednoduchý CMS napsaný ve FastAPI

Zden2k
Dnes
Na adrese gravit.huan.cz se objevila prezentace minimalistického redakčního systému GravIT. CMS je napsaný ve FastAPI a charakterizuje se především rychlým načítáním a jednoduchým ukládáním obsahu do textových souborů se syntaxí Markdown a YAML místo klasické databáze.

GravIT cílí na uživatele, kteří preferují CMS s nízkými nároky, snadným verzováním (např. přes Git) a možností jednoduchého rozšiřování pomocí modulů. Redakční systém neobsahuje tradiční administrační GUI, ale staví na přehledném obsahu běžně upravitelném přímo v textových souborech.

Díky načítání obsahu do paměti, modularitě a minimálním závislostem představuje lehkou alternativu k CMS jako je WordPress či Joomla, přičemž svým konceptem připomíná redakční systém Grav.

