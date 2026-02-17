Root.cz  »  Hry  »  Herní správce Lutris 0.5.20 vylepšuje nejen podporu Wine na Waylandu

Herní správce Lutris 0.5.20 vylepšuje nejen podporu Wine na Waylandu

David Ježek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Lutris Autor: Lutris
Lutris

Projektu Lutris má novou verzi 0.5.20. Ta přechází na Proton-GE spouštěný skrze UMU, díky čemuž se bude snáze držet aktuálních verzí Protonu. Přibyly některé s tím související integrační prvky, opravy zejména pro podporu Steam Play, pro Wine pak nechybí Wayland ovladač, na kterém projekt Wine dlouhodobě pracoval (zde jde o volbu, kterou lze nastavit).

Z dalších věcí oznámení nové verze uvádí aktualizaci podpory EA App o její nové API, nový spouštěč Azahar, podporu Steam Family, podporu ICD pro GPU architektur Intel Xe, podporu terminálu Ptyxis (volitelně), opravy kompatibility pro Python 3.14. Jinak se sluší doplnit, že nová verze nastavuje využití Protonu s VKD3D / D3D Extras / DXVK-NVAPI bez položek Esync / Fsync / DXVK, nově pak je v projektu zahrnut D8VK, tedy vrstva umožňující provoz starých Direct3D 8 her na Vulkanu.

Přibyla také podpora importu ROM pro Commodore 64 a v kontextové nabídce najdeme položku Create Steam Big Picture shortcut.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

Dále u nás najdete

Česká jablka jsou plná pesticidů, ukázal test. Ovocnáři se bouří

Registrační značku si budete moci nechat doručit do výdejního boxu

Microsoft má za sebou úspěšný kvartál, investoři jsou ale nervózní

Temu a Shein čeká pád. Češi budou muset u zásilek platit i clo

Fialova vláda krátila připomínková řízení, Nový kabinet je přeskakuje

Co teď donést do práce, abyste získali daňové úlevy?

Daňové přiznání 2026: Termíny, novinky a změny

Evidenční list již zaměstnavatel vyhotovovat nebude

17 nejčastějších podvodů na WhatsAppu: kompletní průvodce

LibreOffice 26.2 vylepšuje kompatibilitu s MS Office

AirDrop se rozšíří na další telefony s Androidem

Začínající podnikatel: Základní termíny a marketing

Nejen daňové přiznání, OSVČ musí podat elektronicky přehledy

Služba pro zaměstnavatele pro sdělení identifikátorů pro JMHZ

Počet OSVČ opět vzrostl, podniká nejvíce lidí v historii

Miliony webů nesplňují zákon o přístupnosti. Jaký hrozí trest?

Lyžovat, nebo jít pěšky? Díky nápadu už si nemusíte vybírat

OSVČ musí podat daňové přiznání elektronicky, nemusí přes datovku

Bitcoinová burza omylem rozdala 40 miliard dolarů

Jak porodnice pomáhají, když dítě zemře?

ŠkOLENÍ: Jak bezpečně spravovat a provozovat linuxové servery?
TO CHCI