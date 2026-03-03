Root.cz  »  Akce  »  Hlasujte pro přednášky na letošní InstallFest 2026

Hlasujte pro přednášky na letošní InstallFest 2026

Petr Krčmář
Dnes
Přihlašování přednášek na InstallFest už skončilo, nyní máte možnost hlasovat o tom, co si na letošní konferenci poslechneme. Na výběr máte z více než čtyř desítek přednášek a workshopů. Hlasovat je možné do 8. března, poté bude zveřejněn konečný program konference.

Letošní ročník konference InstallFest proběhne o víkendu 28. a 29. března, na ČVUT v Praze na Karlově náměstí, tentokrát v budově A. Poslechnete si zajímavé přednášky nejen ze světa Linuxu, ale také bezpečnosti, počítačů, sítí a dalších souvisejících témat. Vstup bude jako obvykle zdarma.

Podívejte se na fotky z předchozího ročníku:

