Autor: OneShark

Na serveru GOG.com je možné zdarma získat hru Chicken Assassin: Reloaded. Jde o vtipnou akční bojovou RPG hru, kde hrajete nebezpečné kuře Mean Mcallister.





Akce potrvá do neděle do 15 hodin našeho času. Hra je distribuovaná bez DRM ale pouze pro Windows. Nevím, jak je to se hrou v Linuxu, protože existuje i v nativní formě třeba na Steamu (nyní ve slevě 1,49 eur). GOG.com bohužel linuxovou verzi nenabízí.