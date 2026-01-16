Root.cz  »  Síťové prvky  »  Instalátor Debianu na NVMe v OpenWrt One

Petr Krčmář
Dnes
OpenWrt One router
OpenWrt One je zajímavý kus hardwaru: plně otevřený, dobře zdokumentovaný a překračující hranice tradičního domácího směrovače. Výkonný a rozšiřitelný hardware svádí k instalaci obecnějšího operačního systému, než jaký nabízí vestavěný OpenWrt.

Sjoerd Simons ze společnosti Collabora připravil nástroj openwrt-one-debian, díky kterému je možné na OpenWrt One nainstalovat plnohodnotný Debian. Přímo na desce je 256MB úložiště NAND flash, na které by se sice Debian vešel, ale bylo by to hodně omezující. Proto instalátor počítá s rozšířením úložiště pomocí NVMe zasunutého do slotu M.2.

Instalace se skládá ze dvou částí. Nejprve se původní obsah interní NAND flash nahradí u-bootem, který umožňuje přímý start z NVMe. Přidá se také obnovovací obraz, který pomáhá s flashováním NVMe a potenciálním laděním systémových problémů. V druhém kroku se pak na NVMe nainstaluje obraz samotného systému Debian.

Instalací Debianu na OpenWrt One se otevírají dveře ke standardním nástrojům, balíčkům a vlastnostem Debianu. Pro vývojáře a pokročilé uživatele se OpenWrt One mění ze síťového zařízení na kompaktní univerzální linuxový počítač, vysvětluje Simons.

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

