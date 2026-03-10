Root.cz  »  Hry  »  Intel XeSS 3 SDK je na GitHubu, bohužel stále jen binárka pro Windows

David Ježek
Dnes
1 nový názor

Intel Battlemage B580 B570 Autor: Intel
Intel Battlemage B580 B570

Grafické procesory Intel ušly od vydání řady Alchemist (např. Arc A770) dlouhou cestu. Jsou dnes daleko efektivnější, rychlejší, stabilnější a veskrze považované za dobré řešení, zejména i pro Linux. Ale jedna bolístka přetrvává a zjevně bude přetrvávat i nadále. Upscalovací technologie XeSS, alternativa k AMD FSR a Nvidia DLSS, je stále bez otevřeného zdrojového kódu, což dávno tomu představitelé Intelu slibovali.

Na GitHubu vývojáři Intelu nově zveřejnili XeSS 3.0 SDK. Opět jde o balík zkompilovaných knihoven, a to pro platformu Windows. Tak jen doplňme, že třetí generace přinesla multi-frame generation a obecně vylepšení modelů pro generování snímků. Oproti předchozí generaci umí mezi dva skutečné snímky vložit více těch generovaných. XeSS 3.0 má podporu všech moderních grafik Intel, včetně generace Alchemist. Počet herních titulů, které jej podporují, je zatím velmi omezený

