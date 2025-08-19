Root.cz  »  Kompilery a procesory  »  Intel začlenil XeVM do LLVM

Intel začlenil XeVM do LLVM

David Ježek
Dnes
1 nový názor

Sdílet

Intel Battlemage B580 B570 Autor: Intel
Intel Battlemage B580 B570

Nejnovější příspěvek Intelu do projektu LLVM je jeho XeVM, neboli Multi-Level Intermediate Representation (MLIR) pro firemní grafická jádra rodin Xe. S tímto balíkem bude moci LLVM využívat lepší optimalizace pro Xe grafiky, lépe pracovat s věcmi jako TensorFlow či lépe optimalizovat kompilaci.

Na svém MLIR pracuje kupříkladu i AMD, obecně lze tyto balíky vnímat jako další způsob optimalizace pro firemní řešení, což se mimo jiné hodí v konkurenčním boji (kde se Intelu na poli hardwarové nedaří). XeVM navazuje na nedávné začlenění Intel SYCL Runtime libsycl do LLVM.

Vstoupit do diskuse (1 názor)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

Dále u nás najdete

Magenta AI: T-Mobile spouští vlastní umělou inteligenci

AI urychluje a vylepšuje kyberútoky. Jak se bránit?

Přemýšlíte, zda se vyplatí účast na nemocenském pojištění?

Online psychoterapie bez čekání. Přispět mohou zdravotní pojišťovny

Vyšetření může zachránit život lidem s rizikem rakoviny slinivky

Eset se připojuje k Europolu v boji proti mezinárodní kyberkriminalitě

Velké změny pro média: co chystají politici po volbách?

Historie francovky začala koňakem. Pozor, má se užívat jen zevně

Děkuji, ale už nechci. Proč někteří lidé odmítají další léčbu?

Velké útraty i na malém displeji. Češi přesouvají nákupy do telefonu

Mzda versus plat. Jak nechybovat při odměňování zaměstnanců

Komáří přenášejí nebezpečného psího parazita

S transplantovanými plícemi se mladý muž vrátil zpátky do života

Lékaři z Brna léčí arytmii metodou, která je šetrnější

Nejlepší domácí chléb: stačí správně založit kvásek

Zda a jak má zaměstnavatel provádět exekuční srážky?

Ministerstvo: Ať e-shopy mají tlačítko pro odstoupení od smlouvy

Ledová káva jako z kavárny: Můžete si ji připravit i doma

Vydavatelé řekli, kolik chtějí za úryvky svého obsahu

Děti bez boltce dostaly úspěšně implantát z 3D tiskárny

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI