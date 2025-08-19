Intel začlenil XeVM do LLVM

Nejnovější příspěvek Intelu do projektu LLVM je jeho XeVM, neboli Multi-Level Intermediate Representation (MLIR) pro firemní grafická jádra rodin Xe. S tímto balíkem bude moci LLVM využívat lepší optimalizace pro Xe grafiky, lépe pracovat s věcmi jako TensorFlow či lépe optimalizovat kompilaci.
Na svém MLIR pracuje kupříkladu i AMD, obecně lze tyto balíky vnímat jako další způsob optimalizace pro firemní řešení, což se mimo jiné hodí v konkurenčním boji (kde se Intelu na poli hardwarové nedaří). XeVM navazuje na nedávné začlenění Intel SYCL Runtime
libsycl do LLVM.