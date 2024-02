ITWorkshop v Plzni: Mikrooptimalizace - malé změny, velký dopad?

Autor: Pixabay

Dne 28. února 2024 od 18:00 společnost PeoplePath pořádá IT workshop s názvem Mikrooptimalizace. Akce se koná v salonku v 1. patře v restauraci U Salzmannů v Plzni. Drobné občerstvení a nápoje jsou samozřejmostí a vstupné je zdarma.





PHP je docela rychlé, že ano? Ale i tak to někdy nemusí občas stačit, a to většinou v situacích, kdy se nám to hodí nejméně. Všichni přece víme, že uživatel nemá rád jednu věc, a tou je čekání… Přijďte se podívat, jestli se to nedá nějak snadno dohnat. Více detailů naleznete na Facebooku.