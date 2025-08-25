Root.cz  »  Linux  »  Jádro 6.17 je v průměru asi o 37 % rychlejší než jádro 5.15

Jádro 6.17 je v průměru asi o 37 % rychlejší než jádro 5.15

Jan Fikar
Dnes
Kyber tučňák Tux Autor: Root.cz s využitím DALL-E

Server Phoronix dnes testoval jaký má na výkon vliv verze jádra. V současnosti lze stále používat aktualizovaná LTS jádra od verze 5.4. Tak daleko experiment nešel a testoval od 5.15, které vyšlo v roce 2021, tedy před čtyřmi lety. K tomu byl zvolen HW z té doby: duální AMD EPYC 7773X.

Při testování bylo vše identické, jen se lišila verze jádra. V průměru přes 60 testů je pěkně vidět, že novější jádra jsou rychlejší. Rozdíl mezi čtyři roky starým 5.15 LTS a ještě nevydaným 6.17 je asi 37 %.

(zdroj: phoronix)

Phoronix test jader 5.15-6.17Autor: Phoronix
Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

