Jak vypnout LED u Raspberry Pi 3 a 4

Raspberry Pi 3 a 4 mají několik světelných diod, zelená na desce svítí při napájení (PWR), červená na desce svítí při aktivitě SD kary (ACT) a potom ještě dvě diody žlutá a zelená v RJ45 konektoru síťové karty. Zelená označuje stav spojení (LNK) a žlutá aktivitu (ACT).

První dvě diody je možné lehce vypnout přímo přes rozhraní jádra /sys/class/leds/ zapsáním 0 do položky brightness nebo zapsáním none do položky trigger . Tedy například:

echo 0 | sudo tee /sys/class/leds/led0/brightness echo none | sudo tee > /sys/class/leds/led1/trigger

Podle dnešního zápisku na serveru Smart Home Scene můžeme vypnutí diod dosáhnout také ze souboru /boot/config.txt , kde použijeme příslušné dtparam . Pro Raspberry Pi 3:

# Turn off Power LED dtparam=pwr_led_trigger=none dtparam=pwr_led_activelow=off # Turn off Activity LED dtparam=act_led_trigger=none dtparam=act_led_activelow=off # Turn off Ethernet ACT LED dtparam=eth_led0=14 # Turn off Ethernet LNK LED dtparam=eth_led1=14

Pro Raspberry Pi 4 jsou jen jiné kódy pro diody v síťovém konektoru:

# Turn off Power LED dtparam=pwr_led_trigger=none dtparam=pwr_led_activelow=off # Turn off Activity LED dtparam=act_led_trigger=none dtparam=act_led_activelow=off # Turn off Ethernet ACT LED dtparam=eth_led0=14 # Turn off Ethernet LNK LED dtparam=eth_led1=14

Síťové diody budou po startu fungovat ještě 5–20 minut a pak až se vypnou.