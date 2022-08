Jason Donenfeld kritizuje arc4random v Glibc

Autor: Depositphotos

Minulý týden jsme psali, že se kryptografický generátor náhodných čísel arc4random() dostal do Glibc. Proti tomu se vyslovil Jason Donenfeld, vývojář WireGuardu a autor několika změn v jaderném generátoru náhodných čísel. Tyto změny byly backportovány až do jader 4.9.

Jason si myslí, že generátor náhodných čísel v user-space není dobrým řešením. Nemůže se totiž správně rozhodnout, kdy změní seed (reseed). Jaderný generátor to dělá například při duplikaci virtuálního stroje (aby měli různá náhodná čísla) nebo po probuzení z hibernace (pokud by někdo zjistil seed při hibernaci). Funkce arc4random() prostě udělá reseed každých 16 MB. Jason navrhuje, aby arc4random() volalo jadernou funkci getrandom() a kvůli snížení režie navrhuje zahrnout getrandom() do vDSO (virtual dynamic shared object). Tím by se kvalitní generátor náhodných čísel dostal do user-space.

(zdroj: phoronix)