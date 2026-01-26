Root.cz  »  WWW  »  jQuery 4.0.0 značí koniec podpory pre IE10 a staršie

jQuery 4.0.0 značí koniec podpory pre IE10 a staršie

johny
Dnes
přidejte názor

Sdílet

jQuery Autor: jQuery

Po takmer 10 rokoch vyšla 17. januára 2026 veľká nová verzia legendárnej knižnice – jQuery 4.0.0. Zároveň uplynulo už 20 rokov od jej prvej verejnej verzie.

Táto knižnica bola kedysi extrémne populárna – v rokoch 2006 – 2015 ju používala väčšina webov na svete a výrazne uľahčila prácu s DOMom, AJAXom a animáciami.

Verzia 4 prináša modernizáciu: podpora Trusted Types, koniec podpory pre IE10 a staršie, odstránenie deprecated funkcií, množstva bugov a ďalšie vylepšenia. Hoci v súčasnosti dominujú iné frontendové projekty a veľa funkcionality je už zabudovanej priamo v JavaScripte, stále ju využíva veľa existujúcich projektov.

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

johny

Témata:

Dále u nás najdete

Jen desetina nemocnic plní požadavky na kyberbezpečnost

Apple zachraňuje Siri s pomocí Google Gemini

Fluorid sodný může přispívat k problémům s plodností

Zemřel Scott Adams, tvůrce slavného komiksu Dilber

Proč firmy v roce 2026 přecházejí na externí účetnictví?

Evropu má závislosti na Big Tech zbavit open source

Satoshi Nakamoto: Vypátrala nová kniha identitu tvůrce bitcoinu?

Nepodceňujte ruské hackery, varují britští experti

OSVČ neušetří 13 488 Kč. Poslanci za si SPD pletou čísla

Trump chce nejlepší ledoborce navzdory zákonům koupit z Finska

JMHZ v otázkách zaměstnavatelů a odpovědích odborníků

Kdy už nám AI agenti vezmou práci?

Investory nejvíce lákají technologie, ale potřebují větší transparentnost

Čistá mzda 2026: Vše, co potřebujete znát

Koho zachrání minimální předčasný důchod?

Rozčilují vás AI Overviews? Tady je návod, jak se jich zbavit

Jak na daň z nemovitých věcí v roce 2026

Od Sazky k Allwynu: Připomeňte si 70letý příběh legendární značky

Místo líbivých věcí začala prodávat lebky a vnitřnosti. Má vyprodáno

Co přinese rok 2026: nechutné ceny pamětí, více AI a JPEG XL

ŠkOLENÍ: Jak bezpečně spravovat a provozovat linuxové servery?
TO CHCI