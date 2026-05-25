Kalifornský zákon o kontrole věku uživatelů AB-1043 by mohl vyjmout většinu linuxových distribucí

Kalifornský zákon o povinné kontrole věku uživatelů AB-1043 by měl platit od příštího roku. Nyní probíhá přezkum nového zákona AB-1856, který vnáší malé změny. Dvě z nich však mohou být zásadní pro většinu linuxových distribucí:
Poskytovatel operačního systému se nerozumí osoba nebo subjekt, který distribuuje operační systém nebo aplikaci za licenčních podmínek, jež příjemci umožňují software kopírovat, znovu distribuovat a upravovat.
Aplikace nezahrnuje softwarové komponenty, které samy o sobě nejsou spotřebitelům nabízeny jako samostatné spustitelné aplikace prostřednictvím pokrytého obchodu s aplikacemi.
Tak to vypadá, že AB-1043 se nebude vztahovat na open source linuxové distribuce. Patrně se bude vztahovat na Steam OS kvůli proprietárnímu klientovi. To by Steamu ale zas tak vadit nemusí. Steam již dlouhou dobu kontroluje věk uživatelů (sami v účtu vložíte datum narození) kvůli hrám, které nejsou vhodné pro děti.
