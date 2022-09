Komerční podmořské datacentrum má být spuštěno ještě letos

O podmořských datacentrech se už mluví několik let, společnost Subsea plánuje spustit komerční provoz už letos. Výhodou by měly být nižší náklady na energie a také nižší latence, protože takové datacentrum může být umístěno blízko k velkým obydleným oblastem.

Zakladatel společnosti Maxie Reynolds tvrdí, že je takto možné vytvořit 1 MW kapacity při ušetření 90 % nákladů proti tradičnímu pozemnímu datacentru. Ušetřit je prý možné na materiálech, nižší komplexitě nasazení a také snadnější správě. Velkou roli hrají také pozemky, které jsou u velkých aglomerací velmi drahé a bývá také složité je získat.





První podmořské datacentrum s názvem Jules Verne by mělo být spuštěno blízko Port Angeles ve státě Washington. Do zhruba sedmimetrové kapsle by se mělo vejít 16 standardních racků a do nich pak 800 serverů. Případné rozšíření kapacity je pak možné umístit přidáním další kapsle. Další umístění jsou plánována do Mexického zálivu a Severního moře.