Konec projektu Debian GNU/kFreeBSD

Autor: Debian

Debian GNU/kFreeBSD byl zajímavý pokus o operační systém, který se skládá z uživatelských utilit GNU používajících knihovnu GNU C nad jádrem FreeBSD ve spojení s běžnou sadou balíčků Debianu. Prošel si mnoha fázemi života, přičemž při vydání Debianu Squeeze v roce 2011 se dostal mezi podporované architektury ve stavu technologického náhledu.





Zdálo se, že za dva roky při vydání Wheezy nic nezabrání vstupu tohoto portu mezi dospělé architektury. K tomu ovšem nikdy nedošlo, zájem opadl. O několik let později zase přestala být oficiální architekturou s vydáním Jessie, ačkoli se o to vývojáři snažili a v oficiálním archivu byla k dispozici sada jessie-kfreebsd.