Root.cz  »  Akce  »  Konference LinuxDays 2025 proběhne už tento víkend

Konference LinuxDays 2025 proběhne už tento víkend

Redakce
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Všechny fotografie

Největší česká linuxácká akce LinuxDays 2025 proběhne už tento víkend, tedy 4. a 5. října. Těšit se můžete na přednášky, workshopy, stánky a spoustu doprovodného programu včetně setkání překladatelů. Vstup je jako obvykle zdarma, stačí se zaregistrovat.

V programu LinuxDays 2025 najdou i letos zájemci prezentační pásmo sdružení CZ.NIC, které je jejich součástí již po třetí, a to jako konference Internet a Technologie. Tento jednodenní běh přednášek proběhne v sobotu 4. října a je koncipován jako přehlídka aktuálních témat a novinek v projektech správce české národní domény.

Konference LinuxDays se uskuteční 4. a 5. října v pražských Dejvicích na FIT ČVUT. Root.cz je mediálním partnerem akce. Podívejte se na fotky z loňského ročníku:

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Redakce

Témata:

Dále u nás najdete

Čínské automobilky krachují kvůli maržím a cenovým válkám

Pro kadeřnice i zoo. Jak má fungovat rezervační systém?

V datových schránkách je nepříliš bezpečná novinka

Lovebrand, který přetrval generace. Merkur je víc než hračka

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Paušální daň 2026: Podnikatelé si připlatí o 15 tisíc více

Vzdělávací sektor bojuje s ransomwarem i za cenu vyhoření

Stát připravuje vlastního „operátora“ s názvem Bivoj

O kolik nám zdraží energie emisní povolenky pro domácnosti?

První český zákon o umělé inteligenci je zde

Postkvantová kryptografie je tady: jak nasadit vše potřebné už dnes

Americké společnosti chtějí uvést na trh vozy s integrovanými soláry

Kde je v Česku nejvíc gigabitových přípojek?

Qualcomm představil novou generaci procesorů Snapdragon

VZP zavede nový příspěvek pro diabetiky

„No, tohle nespálíte!“ Zjistěte, jak Tomáš začínal pracovat se dřevem

Trackball Logitech MX Ergo: když myš stojí a kurzor běhá

Paušální daň OSVČ vzroste v roce 2026 v 1. pásmu skoro na 10 tisíc

Jehla, bavlnka a hodiny práce. Nikola tvoří originální šperky

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI