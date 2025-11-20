Linus Torvalds: vibe coding je vhodný pro začátek, ale hrozný pro údržbu

Linus Torvalds se k vibe codingu staví poměrně pozitivně a považuje ho za způsob, jakým mohou lidé přimět počítače, aby dělaly věci, které by jinak nedokázaly. Správce linuxového jádra se tak vyjádřil během rozhovoru na konferenci Linux Foundation Open Source Summit v Soulu na začátku tohoto měsíce. Plnou verzi rozhovoru je možné si pustit na YouTube.
Varoval však, že vibe coding by byl z hlediska údržby strašlivou myšlenkou s nepříznivými dopady na produkční kód.
Umělá inteligence je jen dalším nástrojem. Kompilátory také osvobodily lidi od ručního psaní assemblerového kódu a enormně zvýšily produktivitu, ale programátoři kvůli nim nezmizeli, vysvětloval Linus svůj přístup.
Linus řekl, že počítače se staly složitějšími než v době, kdy se učil programovat opisováním programů z počítačových časopisů. Vibe coding podle něj nabízí nováčkům cestu do světa výpočetní techniky, ale sám prý s pomocí jazykových modelů neprogramuje. Jeho role se ale postupně výrazně proměnila.
Říkával jsem, že mou prací je často říkat ne, řekl a odmítal tím nové nápady, které by bylo obtížné v budoucnu udržovat. Nyní ale musí naopak někdy prosazovat nové věci navzdory odporu dlouholetých správců, kteří jako by „uvízli v zajetých kolejích“.
Vibe coding je neformální přístup k psaní kódu, který kombinuje estetiku a osobní styl programátora s využitím nástrojů umělé inteligence — místo striktních pravidel se klade důraz na čitelné, elegantní řešení, konzistentní formátování a srozumitelné názvy. AI asistenti zrychlují práci tím, že odstraňují rutinní úkony a podporují rychlé prototypování.