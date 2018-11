 »   »  Man po půlnoci píše „gimme gimme gimme“ jako vzpomínku na ABBA

Petr Krčmář

Zajímavé velikonoční vajíčko (easter egg) bylo objeveno v programu man, který slouží k zobrazování manuálových stránek. Půl hodinu po půlnoci vypisuje „gimme gimme gimme“. Nevinný vtípek ale může rozbít automatické testování software, takže je potřeba ho opravit.

Pozoruhodné je, že také přesně víme, jak se úprava do programu dostala. Marnanel Thurman ji před šesti lety v žertu navrhl svému kamarádovi Colinu Watsonovi, který je správcem utility man. Zpíval si totiž písničku kapely ABBA, ve které zazní: „Gimme gimme gimme a man after midnight“. Watsona nápad zaujal a skutečně jej do programu zařadil a jmenoval i původního autora. Je to moje chyba, navrhl jsem to já. Promiňte, omlouvá se Thurman.