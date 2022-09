Mesa dostane softwarový fallback pro S3TC

Za pár týdnů uběhne 5 let od expirace většiny patentů na mechanismus ztrátové komprese textur S3TC, vyvinutý na bázi dřívějších algoritmů v S3 Graphics ve druhé polovině 90. let. S3TC je historicky široce používaný kompresní mechanismus, který mívá velmi širokou podporu v grafickém hardwaru a jeho ovladačích, nicméně i tak existují GPU implementace, které S3TC neumí. Pro ně vzniká softwarový fallback v rámci projektu Mesa.

V projektu již je merge request, za kterým stojí vývojář Erik Faye-Lund. Po jeho začlenění do Mesy a vydání nejbližší nové verze tak bude možné na linuxovém ekosystému provozovat i hry využívající S3TC tam, kde to ovladače či hardware neumí, tedy například na platformách s ovladači ARM Mali Panfrost či Raspberry Pi VC4 (kde Erik v posledních dnech řešil řadu objevivších se problémů, viz detaily v merge requestu).





Lze předpokládat, že začlenění se stihne včas pro vydání Mesa 22.3 ještě v tomto roce.