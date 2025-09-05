Microsoft 6502 BASIC od Billa Gatese je open source

Bill Gates a Ric Weiland dokončili Microsoft 6502 BASIC v roce 1976. MOS 6502 byl osmibitový procesor, který poháněl například Apple II, Commodore, Atari 400/800 a Nintendo Entertainment System. Nyní jsou zdrojové kódy Microsoft 6502 BASIC uveřejněny jako open source.
Zdrojové kódy v assembleru jsou na GitHubu pod licencí MIT. Pro zájemce je dostupné i PDF s originálním kódem na traktorovém papíře. Microsoft tak navazuje na zveřejnění zdrojových kódů GW-BASIC před pěti lety.
(zdroj: arstechnica, bleepingcomputer)