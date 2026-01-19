Root.cz  »  Windows  »  Microsoft vydal urgentní opravy kvůli dvěma nepříjemným chybám v lednových záplatách

Microsoft vydal urgentní opravy kvůli dvěma nepříjemným chybám v lednových záplatách

Jan Fikar
Dnes
3 nové názory

Windows Update Autor: Cnews (Dominik Dobrozenský)
Windows Update

Pravidelné lednové záplaty pro Windows přinesly nejméně dvě nepříjemné chyby. První z nich se týká Windows 11, Windows 10 a Windows Server a znemožňuje v některých případech připojení vzdálené plochy a to včetně Azure Virtual Desktop a Windows 365.

Druhý problém se týká Windows 11 a v některých případech znemožňuje jeho vypnutí nebo hibernaci. Místo toho se počítač restartuje. Podle Microsoftu lze problém dočasně řešit manuálním vypnutím pomocí shutdown /s /t 0. Oba problémy jsou řešeny urgentními opravami.

(zdroj: bleepingcomputer)

