Root.cz  »  Bezpečnost  »  Microsoft zaznamenal DDoS útok s tokem 15,7 Tbps, stojí za ním botnet 500 000 zařízení

Microsoft zaznamenal DDoS útok s tokem 15,7 Tbps, stojí za ním botnet 500 000 zařízení

Petr Krčmář
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Ethernet oheň hoří DDoS Autor: Depositphotos

Na konci října zaznamenala služba Azure DDoS Protection rekordní multivektorový útok, který dosáhl špičky 15,72 Tbps a 3,64 miliardy pps (paketů za sekundu). Podle Microsoftu se jednalo o největší „cloudový DDoS útok“, jaký byl zatím zaznamenán, a byl namířen proti jedinému australskému koncovému bodu. V září přitom Cloudflare zaznamenal dosavadní rekord o rychlosti 22,2 Tbps a 10 miliard pps.

Útok pocházel z botnetu Aisuru, botnetu typu Turbo Mirai využívajícího napadené domácí routery a kamery. Vytvářel masivní UDP záplavu z více než 500 000 IP adres, které zasáhly jednu veřejnou adresu, s minimálním spoofingem a náhodnými zdrojovými porty, které usnadňovaly zpětné vysledování.

Ukazuje to, jak útočníci využívají možnosti internetu: rychlejší domácí optické připojení a stále výkonnější zařízení IoT vedou k nárůstu rozsahu DDoS útoků. Útočníci rostou spolu s internetem. Se zvyšující se rychlostí optických připojení do domácností a výkonností zařízení IoT se zvyšuje i základní úroveň rozsahu útoků, dodává Microsoft.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Dále u nás najdete

NVIDIA začala v ČR prodávat unikátní minipočítač

Než si dáte čokoládu, pořádně si vyčistěte zuby

Poctivost v kádích a příroda v hlavní roli: tak vzniká balsamico

Zkontrolovali jsme, jak řetězce uvádějí složení pečiva

Roboti už jdou, už tady jsou…

Internet se baví slabým heslem Louvre

Diabetes prvního typu se dá léčit open-source slinivkou

Další prsten, co má vládnout všem, pomocí AI

V pondělí bude státní svátek. S nákupy to moc složité nebude

T-Mobile má 6,6 milionu zákazníků, spotřebují čím dál víc dat

Kaufland začal vyrábět vlastní gothaj s velkým množstvím masa

Firefox má nového sympatického maskota jménem Kit

Vyznejte se v zelí. Takhle se liší kysané od sterilovaného

Tvrdili mi, že nebudu chodit, říká kadeřník Tomáš Arsov

Minimální zálohy 2026: OSVČ ušetří tisíce korun

Centrální banka koupila bitcoin a další aktiva za milion dolarů

Datové centrum ve vesmíru? Ale prosím, beze všeho…

U Brna vzniká první AI datové centrum v Česku

Jak úřednicí zdůvodní obrat, že EET přinese desítky miliard korun?

Lide.cz jsou zpět