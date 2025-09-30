Moderátorský tým distribuce NixOS rezignoval

Moderátorský tým NixOS, který má řídit účast komunity na repozitářích projektu a diskusním fóru, vydal společné prohlášení o rezignaci. K tomuto kroku vedly konflikty s výborem projektu. Moderátoři se proto rozhodli, že nemohou nadále ve své práci pokračovat.
Výbor v soukromých i veřejných rozhovorech prokázal, že nerozumí základním principům správy komunity a otevřené komunikace. Ticho a absence kontroverzí považovali členové za úspěch. Kritika je vždy rozrušila a v mezidobí mlčeli o zásadních otázkách. V komunitě máme některé zásadní konflikty, které je naprosto nutné prodiskutovat, vysvětluje Arian Van Putten, mluvčí původního moderátorského týmu.
Moderátoři tvrdí, že cílem moderování by nemělo být vyhýbání se obtížným rozhovorům, ale jejich vedení způsobem, který zůstává bezpečný a konstruktivní.
Věříme, že jsme jako komunita dosáhli značného pokroku v tom, aby k těmto rozhovorům docházelo, a jsme přesvědčeni, že pro růst projektu je třeba, aby se konaly častěji, nikoli aby byly potlačovány, vysvětlují moderátoři.
NixOS je linuxová distribuce založená na deklarativní správě systémové konfigurace pomocí balíčkovacího systému Nix. Hlavní myšlenkou je reprodukovatelnost a atomické aktualizace: celý systém (balíčky i konfigurace) je popsán v jednom konfiguračním souboru.