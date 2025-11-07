Nalezena páska obsahující UNIX v4 z roku 1973

Na Univerzitě v Utahu při úklidu skladovacích prostor objevili zaměstnanci univerzity pásku obsahující kopii systému UNIX v4 z roku 1973 od společnosti Bell Labs. V současné době nejsou známy žádné kompletní kopie, proto by se mohlo jednat o zásadní nález pro archeologii raného systému UNIX.
Obsah pásky by mohl být velmi zajímavý, protože neexistuje žádný známý kompletní kód tohoto systému. Dochovaly se jen některé artefakty, například kompletní dokumentace v podobě manuálů. UNIX v4 byl přitom první verzí s jádrem napsaným v C.
Jde o pásku vyrobenou společností 3M a páska bude zaslána do Muzea historie počítačů k dalšímu zpracování, kde skupina Bitsavers.org provede proces obnovy. Jde o poměrně náročný proces zahrnující testování stavu samotné pásky, opravu poškozeného materiálu, digitalizaci na speciálním vybavení a následné dekódování do čitelného stavu.
(Upozornil Petr Hercík.)