Root.cz  »  Byznys  »  Firma Netflix chce koupit studio Warner Bros za 83 miliard dolarů, Paramount nabízí 108 miliard

Firma Netflix chce koupit studio Warner Bros za 83 miliard dolarů, Paramount nabízí 108 miliard

David Ježek
Dnes
Netflix Autor: Netflix

Netflix před pár dny oznámil koupi filmového studia Warner Bros a všeho s ním souvisejícího (tedy i HBO; ale bez Global Network divize) za 83 miliard dolarů. Od té chvíle se objevily nesouhlasné komentáře mnohých Hollywoodských hvězd, ale i pochybovačný komentář Donalda Trumpa. Jestli obchod nakonec projde přes regulátory k úspěšnému konci, nelze předjímat.

Mezitím přispěchal s nabídkou Paramout, který nabízí za kompletně celý Warner Bros Discovery včetně onlinu více než 108 miliard dolarů, a to v hotovosti. V přepočtu na hodnotu jedné akcie je nabídka Paramountu vyšší, podmínky jsou obecně pro akcionáře Warnerů příznivější, ale to nemusí být rozhodující. Takto velký obchod podléhá mnoha schvalovacím krokům a jsme na počátku a jaké rozhodnutí nakonec padne, uvidíme. 

Připomeňme, že svého času to také vypadalo, že Nvidia koupí celý ARM, z obchodu za desítky miliard dolarů ale nakonec sešlo.

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

