Root.cz  »  Mobily a tablety  »  Nova Launcher patrně končí

Nova Launcher patrně končí

Jan Fikar
Dnes
4 nové názory

Sdílet

Domovská obrazovka Android Autor: Depositphotos
Domovská obrazovka Android

Nova Launcher je oblíbený alternativní spouštěč na Androidu, o kterém jsme tu před 13 lety psali. Jediným vývojářem aplikace je Kevin Barry. V roce 2022 však Nova byla koupena společností Branch Metrics. Její zakladatel Alex Austin v minulosti několikrát potvrdil, že Nova Launcher bude vydán jako open source.

Nicméně se tak nestalo, Kevin již nepracuje pro Branch a byl požádán, aby zastavil práci na Nova Launcheru i na otevření zdrojového kódu. Pro otevření kódu Nova Launcheru můžete podepsat petici.

(zdroj: slashdot)

Vstoupit do diskuse (4 názory)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Témata:

Dále u nás najdete

Třikrát a dost? Co mění nová pravidla u smluv na dobu určitou

Ukažte v kvízu, že znáte pár druhů jablek

Cesta k superrychlému ethernetu

Lovebrand, který přetrval generace. Merkur je víc než hračka

Chytré AI kamery se začínají prosazovat ve zdravotnictví

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Káva jako byznys: někomu záleží na každém zrníčku

Kolik stát vydá na sociální dávky a co jejich příjemce čeká?

Šest nemocí za rok je u dětí normální, u dospělých je to varovné

ANO: Zastavíme zvýšení odvodů OSVČ a vrátíme slevy na dani

Potvrzování odpracovaných směn za rizikové profese v praxi

Zakladatel Notina chystá projekty prémiového nájemního bydlení

Největšími investory do spywaru jsou Spojené státy

Spojené státy přicházejí o turisty. Které země z toho profitují?

Češi spustili komerční síť, kterou nejde odposlouchávat

OSVČ zapláčou, zálohy na sociální a zdravotní pojištění vzrostou

Nebezpečné léky s rizikem předávkování byly populární i u nás

Dudlíky známých značek obsahují nebezpečný bisfenol A

Google vyvíjí nový AI model chránící vaše osobní údaje

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI