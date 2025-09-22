Nova Launcher patrně končí

Nova Launcher je oblíbený alternativní spouštěč na Androidu, o kterém jsme tu před 13 lety psali. Jediným vývojářem aplikace je Kevin Barry. V roce 2022 však Nova byla koupena společností Branch Metrics. Její zakladatel Alex Austin v minulosti několikrát potvrdil, že Nova Launcher bude vydán jako open source.
Nicméně se tak nestalo, Kevin již nepracuje pro Branch a byl požádán, aby zastavil práci na Nova Launcheru i na otevření zdrojového kódu. Pro otevření kódu Nova Launcheru můžete podepsat petici.
(zdroj: slashdot)